Nice : 3ème Forum de l’emploi Hôtellerie Restauration et du Tourisme

Plus de 1 000 postes à pourvoir pour la prochaine saison touristique seront proposés lors du 3e Forum de l’emploi Hôtellerie Restauration et du Tourisme qui aura lieu à Nice le 22 février de 9 au 13 heures au Palais de la Méditerranée. Quelque 80 établissements azuréens y participent. Les métiers recherchés incluent, entre autres, réceptionnistes, personnels de cuisine, serveurs, et employés d’étage. Une plateforme de “Job Dating”, permettra aux candidats de rencontrer directement les professionnels du secteur. Les postes proposés, en CDD ou CDI, s’adressent à un large éventail de profils, des débutants aux plus expérimentés.