Nice : 4.000 manifestants (1.000 selon la police) contre la nomination de Michel Barnier

Première salve de manifestations hier, samedi, contre la contre la nomination de Michel Barnier en tant que Premier ministre. A l'appel des responsables de la gauche, des syndicats et des associations d'étudiants, ils étaient, selon les organisateurs, 160.000 à Paris et 300.000 en France (110.000 selon la police) dans plus d'une centaine de villes de France.

A Nice, c'est le Front Populaire Etudiant (FPE) qui avait relayé l'appel de LFI. De 3.000 à 4.000 personnes selon le FPE (1.000 selon la police), ont ainsi protesté contre la nomination d'un Premier ministre de "droite" et le refus du Président de la République de nommer une personnalité issue du NFP (Nouveau Front Populaire) arrivé en tête aux dernières législatives. Un mouvement de protestation contre "le coup de force de Macron" qui ne fait que commencer. Rendez-vous est déjà donné entre autres le 1er octobre par les syndicats.