Nice : 500 postes à pourvoir au Salon de l’emploi de l’aéroport

Organisé par l’Aéroport Nice Côte d’Azur et France Travail, le 2e Salon de l’emploi aéroportuaire aura lieu jeudi 30 janvier, de 9h30 à 15h30 au Centre affaires du Terminal 1 de l’aéroport Nice Côte d’Azur. Plus de 25 entreprises proposeront leurs emplois à pourvoir. Environ 500 postes sont recherchés dans les différents domaines d’activité de la plateforme niçoise : commerces, location de voiture, sécurité, assistance aux passagers à mobilité réduite, assistance et logistique pour les compagnies aériennes, restauration, accueil des passagers, maintenance technique …

Ouvert à tous les candidats, sans condition de diplôme ni d’expérience professionnelle. Les offres d’emploi sont consultables sur le site internet de France Travail en utilisant l’hashtag #EmploiAeroportNice.-