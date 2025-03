Nice : une 6ème biennale consacrée aux Arts et à l’Océan

La 6ème Biennale de Nice prendra la couleur de l’océan. En ligne avec la 3e Conférence des Nations Unies pour l’Océan de juin 2025 à Nice, un événement de dimension planétaire autour d’un accord historique pour la protection de l’Océan. Cette biennale consacrée aux arts, se tiendra de mai à octobre 2025, sur le thème “La mer autour de nous” et proposera une programmation ambitieuse avec 11 expositions, mêlant collections historiques et créations contemporaines dans les musées de la Ville et au 109.

Pour cette nouvelle édition, la Biennale s’installera également dans les rues, et Nice deviendra, le temps d’une saison, un musée à ciel ouvert, entièrement consacré à l’Océan. La Villa Arson, la Fondation Tara Océan et TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary sont également partenaires de cette manifestation dont le programme doit être détaillé le 9 janvier par Christian Estrosi, maire de Nice en présence de Jean-Jacques Aillagon et Hélène Guenin, co-commissaires de la biennale