Nice : les 8 premières entreprises signataires du PACTE Industrie

Aba Productions, Tournaire, Leloutre, Berkley Peintures, Découpe Laser, Contact Azur, Electronie et One-Too sont les 8 premières entreprises des Alpes-Maritimes signataires du PACTE Industrie. Ce programme, porté par l’ADEME et déployé localement par l’UIMM Côte d’Azur et Corse, vise à aider les industriels des Alpes-Maritimes à transformer les enjeux énergétiques et climatiques en leviers de performance, de compétitivité et d'innovation. Celà tout en répondant aux exigences réglementaires et attentes croissantes des marchés. Le lancement du programme a fait l’objet d’un événement dédié, mardi 24 mars au Campus Sud des Métiers à Nice. Cette matinée à laquelle participaient les représentants des 8 premières TPE et PME signataires, a permis de présenter les principes du dispositif, d’en détailler les modalités et de permettre aux entreprises d’identifier les premières étapes d’engagement.