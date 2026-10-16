Une absence injustifiée à la cantine scolaire coûtera désormais 4,90 euros, repas compris, aux familles niçoises. Adoptée lors du conseil municipal du 12 octobre, cette modification du règlement vise à limiter les repas préparés mais non consommés. Les parents doivent signaler une absence prévisible au moins 72 heures à l’avance. Un premier manquement donnera toutefois lieu à un rappel, à la suite d’une intervention de l’élue écologiste Juliette Chesnel Le Roux. En cas de maladie, l’absence pourra être justifiée sans qu’un certificat médical soit demandé à ce stade.

La mesure suscite des critiques sur son impact pour les ménages modestes, alors que les tarifs habituels de restauration scolaire s’échelonnent, selon les revenus et le niveau scolaire, de 0,80 à 3,30 euros. Le montant de 4,90 euros constitue bien un tarif total majoré, et non une pénalité ajoutée au prix du repas. Chaque jour, la cuisine centrale prépare plus de 25 500 repas pour les écoliers niçois. Si la municipalité invoque la lutte contre le gaspillage, son coût n’a pas été chiffré dans les éléments communiqués.