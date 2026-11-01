Nice : l’accès à l’A8 depuis la Promenade des Anglais appelé à devenir permanent

Expérimenté depuis le 20 août dernier, l’accès à l’autoroute A8 depuis la Promenade des Anglais devrait être maintenu. Éric Ciotti, maire de Nice, a annoncé la volonté de la ville de le rendre définitif, à l’issue de cette période de test. Selon la municipalité, le dispositif offre une alternative aux automobilistes et permet de mieux répartir la circulation dans le secteur. Le bilan est présenté comme positif, mais aucune donnée chiffrée n’a été communiquée, ni sur la fréquentation de cet accès, ni sur l’évolution du trafic.

La pérennisation reste toutefois suspendue aux autorisations réglementaires. Associés au suivi de l’expérimentation, les services de l’État ont été sollicités pour les délivrer. Aucune date de mise en place définitive n’a été précisée à ce stade.