Nice accueille les Assises de la pêche et des produits de la Mer

Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la Mer, et Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d’Azur, ouvriront la 13ème édition des Assises de la pêche et des produits de la Mer qui se tiendront cette année à Nice – Région Sud, au Centre Universitaire Méditerranéen, les 21 et 22 septembre. Pendant deux jours, cet événement national rassemblera les acteurs économiques de la filière de la pêche de la production à la distribution.

Devenu le principal rendez-vous annuel des décideurs et des acteurs publics et privés de ces filières, les Assises permettent de mieux comprendre les réalités et les enjeux du secteur de la pêche. Les deux jours s’articuleront autour de 9 tables rondes dédiées aux enjeux de la filière pêche en lien avec le thème de cette année : “la filière pêche face à des choix décisifs”. Il sera question de politique européenne des pêches et biodiversité, de décarbonation des filières pêche et conchyliculture, de la cohabitation en Méditerranée entre aires marines protégées, éolien, climat, biodiversité, de marques et labels des produits de la mer…