Plus de 140 professionnels et environ 6 000 athlètes qualifiés sont attendus les 12 et 13 septembre pour le Championnat du monde Ironman 70.3 avec la course féminine le samedi et la course masculine le dimanche. Suivra le 20 septembre le Championnat du Monde Ironman (Format Long) uniquement féminin.

Nice accueillera les 12 et 13 septembre le Championnat du monde Ironman 70.3 Precision Fuel & Hydration 2026, l'un des grands rendez-vous mondiaux du triathlon. L'épreuve, qui mêle 1,9 km de natation en Méditerranée, 90 km de vélo dans l'arrière-pays vallonné et 21,1 km de course à pied sur la Promenade des Anglais (la moitié de la version Ironman format long), réunira plus de 140 athlètes professionnels et une population très internationale de plusieurs milliers de qualifiés amateurs, pour une participation totale estimée à 6 000 athlètes. La semaine sportive, incluant village, expo, retraits des dossards et entraînements, devrait s'étendre approximativement du 9 au 14 septembre. (Photo DR : un marathon qui se joue sur la Prom, face à la mer).

Cette édition marque toutefois un tournant pour la ville, puisqu'il devrait s'agir du dernier Championnat du monde Ironman programmé à Nice. Après avoir accueilli le Mondial hommes en 2025, la cité azuréenne devait initialement recevoir également les Mondiaux 70.3 de 2028 et 2030, mais la Ville et Ironman ont confirmé en juin l'abandon de ces deux rendez-vous mondiaux. Sauf nouvel accord, Nice ne disposera donc plus, après septembre 2026, d'un Championnat du monde officiellement programmé sur son territoire.

Cette évolution ne signifie pas pour autant la fin de ce challenge sportif sur la Côte d'Azur : les épreuves régulières Ironman Nice et Ironman 70.3 Nice, distinctes des championnats du monde, devraient rester au calendrier de la ville au moins jusqu'en 2029. Pour rappel, les éditions grand public prévues en juin dernier avaient dû être annulées en raison de l'épisode caniculaire et de la pression exercée sur les services de secours, une annulation qui ne concernait toutefois pas le Mondial de septembre, maintenu et confirmé pour ce rendez-vous international.

Après ce dernier championnat du monde Ironman 70.3 à Nice, la ville accueillera le dimanche suivant, le 20 septembre, l'épreuve grand format Ironman World Championship qui est, elle, exclusivement dédiée aux femmes. C'est l'épreuve reine du triathlon longue distance féminin et ce sera là aussi la dernière organisée à Nice. Plus de 2 000 triathlètes d'élite et des dizaines de milliers de supporters sont attendues avec au programme 3,8 km de natation, 180 km de vélo dans l’arrière-pays pour finir sur un marathon (42,2 km) avec plusieurs boucles sur la Promenade des Anglais, face à la mer. L'épreuve masculine, quant à elle, se déroule la même année à Kona, Hawaï.