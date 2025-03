Nice accueillera le plus grand tournoi de jeu vidéo de combat au monde

Un événement e-sport en vue ! Nice accueillera l’an prochain EVO, le plus prestigieux tournoi de jeu vidéo de combat au monde qui aura lieu au Palais des Expositions du 10 au 12 octobre 2025. L’EVO (Evolution Championship Series) se déplacera ainsi pour la première fois sur le sol européen. Nice s’était déjà fait remarquer dans ce domaine de l’e-sport en accueillant à trois reprises à Nikaïa les LFL Days, la plus grande compétition francophone d’e-sport. Plus de 10.000 personnes avaient suivi les dix équipes françaises de League of Legends qui s’étaient affrontées devant leur public. (Photo DR : Nice après Los Angeles, Tokyo et Las Vegas).

Plus de 10.000 joueurs à l'EVO de Los Angeles en juillet

Avec l'Evolution Championship Series, Nice passe à la vitesse supérieure. Plus couramment appelé EVO, c’est un événement mondial de jeu vidéo de combat en un contre un. Fondé en 1996, l’EVO réunit chaque année des milliers de joueurs. L'édition qui vient de se terminer à Las Vegas (du 19 au 21 juillet 2024) a accueilli plus de 10.000 joueurs en provenance de 63 pays. Elle a aussi connu une forte audience en ligne qui a dépassé les 7 millions de vues​​​​. Une popularité croissante qui reflète non seulement l’attrait universel des jeux de combat, mais aussi l’engagement de la communauté des joueurs et l’importance culturelle de l’événement.

Une célébration de la culture des jeux de combat

Car l’EVO 2025 ne sera pas seulement une compétition de jeux vidéo, mais une véritable célébration de la culture des jeux de combat. Le programme inclura une large sélection de jeux populaires, tels que “Street Fighter”, “Tekken”, “Super Smash Bros.” et d’autres titres majeurs qui seront révélés plus près de la date de l’événement. En plus des tournois principaux, les participants pourront profiter de divers événements parallèles, comme des compétitions communautaires, des conférences, des ateliers et des expositions mettant en avant l’histoire et l’évolution des jeux de combat​​​​.

Dans la stratégie d'un pôle d'innovation et de culture

Maire de Nice, Christian Estrosi, s'est réjoui de cette annonce. Pour lui, l’accueil de l’EVO 2025 s’inscrit dans la stratégie de la ville pour devenir un pôle d’innovation numérique et de culture, tout en promouvant l’e-sport comme une composante essentielle de cette vision. La Métropole Nice Côte d’Azur, de son côté, joue un rôle clé dans le soutien à la filière des ICC (Industries Culturelles et Créatives). Un soutien actif qui vient renforcer le positionnement de Nice en tant que destination de premier choix pour des événements tels que l’EVO.