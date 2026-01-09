Nice adopte le principe de construction d’un grand stade de rugby

Le principe de construction d’un stade de rugby de 12.000 places environ : c’est ce que le Conseil municipal de la Ville de Nice a approuvé en séance plénière ce vendredi matin 9 janvier. Aujourd’hui, le complexe des Arboras, construit en 1998, ne répond plus aux normes du rugby professionnel en France et n’est plus adapté aux ambitions du Stade Niçois a-t-il été reconnu. Afin d’accompagner le club vers les sommets, il est envisagé de doter Nice d’une infrastructure moderne. Des études en cours permettront de déterminer le coût de cet équipement dont la livraison est prévue en 2029.

Dans l’attente, et afin de permettre au club d’assumer un cahier des charges minimum notamment en cas de remontée en PRO D2 dès la fin de saison, la Ville de Nice étudie les modalités afin d’installer une tribune provisoire d’environ 1.500 places pour les hospitalités.