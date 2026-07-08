Le stade niçois accueille en juillet trois concerts événementiels avec à l'affiche Pitbull et The Weeknd, des stars internationales. Trois soirées exceptionnelles qui renforcent son attractivité auprès des plus grandes tournées mondiales.

L'Allianz Riviera confirme sa montée en puissance comme haut lieu des grands spectacles sur la Côte d'Azur. Après avoir accueilli ces dernières années plusieurs artistes internationaux, le stade niçois s'apprête à vivre un mois de juillet exceptionnel avec deux rendez-vous majeurs : Pitbull, le 12 juillet, dans le cadre de son I'm Back Tour 2026, puis The Weeknd, les 21 et 22 juillet, pour deux concerts de son After Hours Til Dawn Tour. Trois soirées qui placent Nice parmi les rares villes françaises retenues par ces tournées mondiales. (Photo DR : Pitbull en concert à Nice).

L'événement le plus attendu sera sans doute le retour de The Weeknd, trois ans après ses deux concerts à guichets fermés en 2023, qui avaient rassemblé près de 35 000 spectateurs à chaque représentation. L'artiste canadien revient avec une scénographie entièrement renouvelée et, surtout, les deux seules dates françaises de sa tournée en dehors de Paris. Quant à Pitbull, il fera escale à Nice pour son unique concert en France, accompagné de Lil Jon, offrant au public azuréen un rendez-vous exclusif.

Au-delà de la programmation musicale, cette séquence estivale illustre la stratégie de diversification de l'Allianz Riviera qui a du renoncer aux épreuves de glace des JO d'hiver 2030. Conçu à l'origine pour les grands événements sportifs, le stade s'affirme désormais comme une véritable arène de spectacles capable d'accueillir les plus importantes productions internationales. Avec ses espaces d'hospitalité, ses loges et ses salons VIP, il répond également aux attentes d'une clientèle venue de toute la région Sud, mais aussi de France et de l'étranger.

En attirant des artistes de renommée mondiale et des dizaines de milliers de spectateurs, l'Allianz Riviera renforce ainsi le positionnement de Nice comme destination incontournable des grandes tournées estivales. Entre retombées économiques, rayonnement touristique et offre culturelle de premier plan, ces concerts comptent parmi les temps forts de l'été 2026 sur la Côte d'Azur.