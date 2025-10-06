Nice : l’ancien président de l’OGC Nice rejoint Eric Ciotti

En cas de victoire en mars prochain d’Eric Ciotti, son premier adjoint serait Jean-Pierre Rivère, l’ancien président (il l’a été pendant 14 ans) de l’OGC Nice. C’est ce qu’a annoncé ce matin le candidat UDR à la mairie de Nice lors d’une conférence de presse. Si la rumeur de la présence de Jean-Pierre Rivère dans la liste d’Eric Ciotti courait depuis quelques jours, elle a été officialisée. Et la nouvelle évidemment n’a pas été du goût du clan de Christian Estrosi. Des proches de l’actuel maire de Nice et candidat à sa succession n’ont pas manqué de réagir dans la foulée de l'annonce, accusant entre autres l’ancien président des Aiglons d’être “un homme d’affaires cherchant à faire de l’argent” et d’avoir tenté de racheter le stade Allianz Riviera à bas prix. Ambiance à Nice.
