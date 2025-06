Nice : Antonio Rei et Stéphanie Lopez, DAF de l’année

Ce sont les deux DAF (Directeur Administratif et Financier) stars de 2025 pour la Côte d’Azur. Ils ont remporté en mai la 14e édition du Trophée Finance & Gestion de la DFCG (association des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion) qui s’est tenue au Château de Crémat à Nice. Prix du Directeur administratif et financier 2025, Antonio Rei, vice-président Finance Europe et Afrique de Del Monte (leader mondial des fruits exotiques), a été récompensé pour avoir su transformer la direction financière, de fonction support en partenaire de la stratégie commerciale. Le second prix a salué le parcours et la résilience en couronnant Stéphanie Lopez, directrice financière d’Interstoves (poêles à granulés et à bois) qui su mener, dans une période difficile, la création d’un réseau de 80 magasins licenciés sur le territoire national.