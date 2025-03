Nice : après Five Guys et Starbucks, Uniqlo ouvre à Iconic

Après le fast-food Five Guys et le café Starbucks, c'est la boutique Uniqlo qui s'est ouverte hier matin à Nice dans l'immeuble Iconic, près de la gare Thiers et annonce ainsi la montée en activité d'un programme censé être livré en …2019. Cinq ans dans la vue ! Le géant japonais s'est installé sur 1.500 m2 en trois niveaux et son ouverture n'a pas manqué de susciter la foule des grands jours. Quant à Iconic, qui sera inauguré en juin avec l'ouverture de l'hôtel Hilton, il attend encore quelques arrivées d'ici la fin de l'année dont deux écoles de commerce, une salle de sports et plusieurs boutiques.