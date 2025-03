Nice : archéologie sous-marine, IA et robotique

Ce que la robotique et l'intelligence artificielle apportent à l'archéologie sous-marine : sous le nom de “20 milieux sous les mers”, c’est le thème d’une conférence animée par Julien Seinturier, maître de conférences de l'Université de Toulon et chercheur au sein du Laboratoire d'Informatique & Systèmes qui aura lieu le jeudi 9 octobre à 18h30 au Musée d'Archéologie Nice - Cimiez. L'intelligence artificielle et la robotique révolutionnent l'archéologie sous-marine en facilitant la découverte et l'analyse des sites immergés. Ces technologies permettent une exploration plus précise et sécurisée des fonds marins, réduisant les risques pour les archéologues. Elles offrent aussi des outils avancés pour la cartographie, la modélisation 3D, et l'interprétation des vestiges historiques.

