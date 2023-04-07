Nice Art Expo : l'art contemporain s'invite au Palais des Expositions

L'art contemporain s'invite à Nice avec la 2ème édition du salon Nice Art Expo du 14 au 16 avril au Palais des Expositions. Près de 200 artistes, émergents ou de renommée internationale, peintres, sculpteurs, photographes exposeront sur plus de 4.000 m2. Pendant les trois jours sont également prévus des rencontres, conférences, tables rondes ou encore des rendez-vous live painting. Au cœur du salon, un immense mur de libre expression est laissé à la créativité des artistes et visiteurs.

Célèbre pour ses sculptures "Bonbon", Laurence Jenk est la marraine de cette édition 2023 d'un salon créé l'an dernier par deux jeunes de 25 ans, Thomas Lemaire et Dana Ponthier, qui se sont lancés dans le défi fou d'une grande foire d'art contemporain sur la Côte d'Azur. Avec une première édition, l'an dernier qui avait accueilli plus de 11.000 visiteurs le salon est d'ailleurs devenu une référence et le concept de Nice Art Expo s'allumera cette année à deux autres villes françaises, Le Mans et Perpignan sous la forme de Salons Internationaux NAE.