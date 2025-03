Nice : les bases d'une Eurorégion Nice-Italie sont posées

Une avancée dans le projet d'Eurorégion Nice-Italie. Créée en février 2024, l’Alliance Transfrontalière des Alpes du Sud a présenté sa feuille de route stratégique vendredi dernier à la Villa Masséna à Nice. Lancée par Christian Estrosi, Maire de Nice et Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Claudio Scajola, Maire de Imperia et Président de sa province, et Luca Robaldo, Maire de Mondovi et Président de la Province de Cuneo, l’Alliance regroupe des partenaires clés de la région, dont la Métropole de Turin, la Métropole de Gênes, la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, ainsi que la Principauté de Monaco en tant que membre observateur. L’objectif est de renforcer la coopération transfrontalière pour créer un espace de vie commun et intégré dans les Alpes du Sud, en accord avec les valeurs d’une Europe unie et solidaire. (Photo DR).

Les priorités incluent la modernisation des infrastructures de transport, notamment la réhabilitation de la ligne ferroviaire Cuneo-Breil-Vintimille et le développement de liaisons directes entre les principales villes. En parallèle, sont listées des actions liées à l'environnement, à la gestion de l'eau, aux risques climatiques et aux ressources naturelles, notamment par la réutilisation des eaux usées et la conservation de la biodiversité.

L’Alliance souhaite également améliorer l’accès aux services publics et renforcer la coopération sociale et sanitaire. Des initiatives comme la carte d’assurance maladie transfrontalière et la mise en place de services d’emploi communs faciliteront le quotidien des habitants et des travailleurs frontaliers. Le bilinguisme franco-italien est également au cœur des efforts pour renforcer les liens culturels et éducatifs entre les deux pays. Christian Estrosi a souligné que cette collaboration permettra de défendre les intérêts des citoyens des Alpes du Sud et d’obtenir des financements européens pour des projets ambitieux. Prochaine étape : la première présidence tournante de l’Alliance. Elle sera installée au printemps 2025 à Nice, marquant un nouveau développement de cette coopération transfrontalière.