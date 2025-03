Nice : le bel été international de l'aéroport

Un bel été pour l’aéroport Nice Côte d’Azur qui a retrouvé toutes ses couleurs d’avant Covid. La plateforme azuréenne a ainsi enregistré en juillet et août cumulés un trafic passagers en hausse de 3,7% par rapport à la même période de 2023. Cela, précise-t-elle, avec un nombre de mouvements d’avions en hausse de seulement 2%. Sur ces deux mois phares de l’été 2024, 3,46 millions de passagers ont transité ainsi par les terminaux 1 et 2 de Nice Côte d’Azur, avec un record de fréquentation le vendredi 2 août (63.041 passagers). Il est noté également que ses 13 lignes long-courrier (là aussi un record) auront permis à l’aéroport de jouer pleinement son rôle de porte d’entrée du territoire azuréen pour les visiteurs étrangers via des lignes directes, depuis et vers la Côte d’Azur.

Etats-Unis et Canada en forte hausse

Ces liaisons long-courrier (7 vers l’Amérique du Nord et 6 vers les pays du Golfe) ont contribué à renforcer la venue de la clientèle internationale. Ainsi le trafic de et vers les Etats-Unis a enregistré une croissance de 44,1% par rapport à l’année précédente, avec 4 destinations dont une nouvelle, Philadelphie. Avec le Canada, suite notamment d’une hausse du nombre de fréquences hebdomadaires, la croissance a été de 22,9%.

Arabie Saoudite : + 120,2 %

Côté Golfe, l’Arabie Saoudite a drainé un trafic en hausse de 120,2% quand le Qatar augmentait le sien de 60,7% et les Emirats Arabes Unis de 17,4%. En termes de volume, l’Europe porte le plus gros du trafic ainsi que sa croissance. Avec l’ouverture de nouvelles lignes, l’Espagne (+34% de passagers), la Grèce (+32%) et l’Italie (+11%) forment le trio de tête. Le marché domestique représente à lui-seul 22% de l’activité. Il marque cependant une baisse de 10,2% par rapport à 2023.

Des situations de saturation des infrastructures

“Des flottes composées pour l’essentiel d’avions de dernière génération, comme accueillies sur nos terminaux, remplies à près de 86% et donc avec encore des marges de progression, sont des leviers importants pour réduire l’impact environnemental d’un mode de transport indispensable au désenclavement de notre territoire”, indique Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur. “Avec un trafic comparable à celui de l’été 2019, nous avons retrouvé notre dynamique, mais également des situations de saturation de nos infrastructures dont le sous-dimensionnement s’est avéré parfois problématique malgré les efforts de nos équipes. Nous espérons que l’adaptation du terminal 2 offrira aux visiteurs de la Côte d’Azur un accueil plus conforme aux exigences de notre territoire dès l’été prochain.”