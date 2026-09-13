La 26e édition du Salon de la PolyArthrite aura lieu le 17 octobre à l’AC Hotel Nice. Un rendez-vous gratuit pour les malades, aidants et professionnels de santé

L'Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFPric) organise le 17 octobre à Nice la 26e édition de son Salon national, un événement gratuit rassemblant malades, aidants et professionnels de santé autour de la prise en charge médicale et de la vie quotidienne avec la maladie. Plus d'un million de personnes vivent en France avec un rhumatisme inflammatoire chronique (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite, rhumatisme psoriasique) des pathologies qui touchent tous les âges, de l'adolescence à la soixantaine.

Au programme de l'après-midi, de 14h00 à 18h00 à l'AC Hôtel Nice, trois conférences aborderont la place de l'intelligence artificielle dans la prise en charge, la vaccination des patients atteints de rhumatisme inflammatoire, et la goutte. L'inscription est gratuite sur polyarthrite.org.