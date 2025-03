Nice : bienvenue au futur leader européen de la mobilité intelligente !

Une arrivée pleine de promesses dans le secteur de la mobilité intelligente ! C’est ce qui a été salué fin mars lors de l’inauguration du nouveau site de Milla Group à Nice Saint-Isidore, à quelques pas du grand stade. Suite à la reprise de Ceccli, une belle startup de Saint-Laurent du Var, l’implantation avenue Auguste Verola sur 400 m2 du leader du transport automatisé avec ses navettes autonomes et ses systèmes de supervisions de ce type de véhicules tient de l’événement. (Photo WTM : Frédéric Mathis, le président de Milla Group, a présenté les ambition de sa société lors de l'inauguration).

Une solution complète qui va des transports en commun jusqu'à la navette autonome

D’autant plus qu’à Nice, le groupe déploie pour ses clients régionaux, essentiellement des collectivités, une gamme d’activités nouvellement élargie. Aux navettes autonomes, sa spécialité (elles avaient été testées par le Club des entreprises de Carros-Le Broc en partenariat avec l'IMREDD et la Métropole) et aux développements logiciels de sa filiale ISFM pour piloter ses navettes il ajoute maintenant le développement de systèmes d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur grâce au rachat de Ceccli. De quoi couvrir toute la chaîne de la mobilité intelligente au service d’un territoire, des transports traditionnels jusqu’aux formules les plus innovantes de navettes autonomes.

C’est ce qu’a expliqué Frédéric Mathis, le président de la société. "Milla, jusqu'alors, c'étaient les navettes autonomes et les solutions de supervision de ces navettes, l'activité historique d'ISFM. A Nice, avec Ceccli, il s'agissait uniquement de systèmes d'exploitation pour les transports traditionnels. Aussi, pour proposer une offre globale, nous avons intégré cette activité. Aujourd’hui, il est possible d’imaginer qu'une collectivité propose des bus et des trams et, sur certaines lignes, des navettes autonomes. Nous lui offrons une solution qui soit capable d'exploiter l'ensemble de son système de transport en commun".

Un nouvel acteur azuréen du "smart vehicule"

Une offre globale qui s’adapte tout particulièrement à la Côte d’Azur. “Il est clair que le territoire, ici, présente une géographie compliquée avec des enjeux de mobilité difficiles. Il y a la métropole, il y a aussi des villages plus isolés dans la montagne et il est nécessaire de couvrir tous les trous de la mobilité”. A partir de son nouveau bastion niçois, qui intègre 90% des salariés de l’ex-Ceccli et prévoit de nouvelles embauches, Milla compte aussi accélérer son développement en France et en Europe, fort d’une levée de fonds de 15 M€ en juin dernier.

“Notre ambition à cinq ans, est d’être incontournable sur tous nos métiers au plan européen” a expliqué Frédéric Mathis. “Cette volonté, renforcée par l’entrée à notre capital d’investisseurs de référence, est désormais soutenue par les institutions d’un territoire des Alpes-Maritimes dont nous sommes ainsi l’un des ambassadeurs économiques”. Membre de la French Tech 120, labellisée France France 2030, le groupe compte aussi s’intégrer dans l’écosystème azuréen notamment à travers le Smart Vehicle Côte d'Azur. Un cluster qui, dans le domaine du véhicule autonome et intelligent, porte la même ambition que lui : devenir un leader européen.

Photo WTM : l’inauguration s’est faite en présence de la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, des députés Eric Ciotti et Philippe Pradal, de Jean-Pierre Savarino, président de la CCI Nice Côte d’Azur, ainsi que des salariés dont de nombreux anciens Ceccli.