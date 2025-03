Nice : bilan et perspectives du conflit en Ukraine

Nice organise une conférence intitulée "2e anniversaire du conflit en Ukraine : bilan et perspectives" animée par Jean-François Colosimo, historien des religions et auteur, qui se tiendra au Centre Universitaire Méditerranéen le 27 février à 15h. Entrée libre. Cette conférence s'inscrit dans une série d'initiatives de sensibilisation et de soutien de la ville envers l'Ukraine depuis le début du conflit, comprenant l'accueil de réfugiés, l'aide administrative, et des collectes pour les civils. Elle fait suite à d'autres événements centrés sur l'Ukraine, démontrant l'engagement continu de Nice en faveur de la cause ukrainienne à travers l'éducation et le dialogue public.