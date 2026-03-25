Nice Boating Tomorrow : une première édition en demi-teinte

Ce n’était pas l’affluence du Cannes Yachting Festival ou l'exubérance du Monaco Yacht Show. Loin s’en faut. Mais la première édition du Nice Boating Tomorrow, qui s’est tenue fin de semaine dernière à OcéaNice et sur le quai Infernet, a ouvert un nouveau créneau de la plaisance : celui du nautisme durable auquel il était entièrement dédié. Un nouveau marché qui est appelé à se développer. (Photo DR : une vue des bateaux exposés à flot sur le quai Infernet, face à OcéaNice).

Côté visiteurs, c’est un flop. Ce nouveau salon nautique lancé avec l’organisateur du Grand Pavois de La Rochelle n’aura pas été aidé par la météo, ni par la tenue d’une élection municipale qui électrisait la ville, ni par un contexte économique porteur. Bref, les organisateurs ne mettent pas en avant le “visitorat quantitatif”. Ils préfèrent parler de la présence de 80 exposants (dont 40% d’étrangers provenant de Finlande, Croatie, Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie, Turquie, Portugal et Monaco), d’une trentaine de bateaux à flot et du côté B2B du salon avec la présence de 48 intervenants internationaux et de près de deux cents participants lors du Forum de jeudi et vendredi sur les expériences, produits et visions stratégiques du nautisme durable.

Cette première édition Nice Boating Tomorrow, qu’on pourrait qualifier de numéro zéro, n'a pas pour autant dit son dernier mot. NBT dispose encore de deux ans pour confirmer, le protocole d’accord ayant été signé pour trois éditions. En cohérence avec la Conférence des Nations-Unies consacrée aux Océans en juillet 2025, ce salon qui incarne une transition vers un nautisme durable et responsable devrait poucoie trouver sa place et même devenir le rendez-vous international du nautisme de demain. A la nouvelle municipalité qui arrive de jouer.