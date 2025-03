Nice Boating Tomorrow : un salon dédié au nautisme durable en 2025

Il en était question. L’organisation à Nice, en partenariat avec le Grand Pavois de La Rochelle, d’un salon consacré au nautisme de demain est désormais actée. Christian Estrosi, maire de Nice, et Alain Pochon, président de Grand Pavois Organisation, ont signé une convention de collaboration pour l’organisation de la première édition de Nice Boating Tomorrow qui se tiendra l’an prochain Quai Infernet, dans le Port de Nice, du jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre 2025. (Photo DR : lors de la signature de la convention en mairie de Nice entre Christian Estrosi et Alain Pochon).

Nautisme et transition environnementale

Il s’agira de quatre jours dédiés au nautisme de demain où seront présents exposants à terre et à flot, avec la mise en place d’essais et de démonstrations en mer. Tables-rondes, conférences, rencontres, présentations de produits et nouveautés seront inscrites au programme de ce rendez-vous. Des personnalités leader dans le secteur maritime et environnemental viendront également échanger et partager, avec pour ambition de construire une transition vers un nautisme responsable.

S’il existe des événements et des temps forts consacrés au nautisme de demain, il n’y a pas aujourd’hui de rendez-vous nautique français et international qui regroupe et concentre tous les savoir-faire, les réflexions, les innovations et les réponses apportées en matière de plaisance. C’est ce défi de lier nautisme et transition environnementale que Nice veut relever.

Pour les organisateurs, l’industrie nautique, engagée dans la réduction de son empreinte écologique se devait d’avoir un salon pleinement dédié à cet enjeu majeur qu’est la préservation de notre planète et de nos ressources. A l’image de nombreux secteurs, la transition environnementale dans le nautisme est aujourd’hui une priorité. L’industrie nautique s’engage ainsi à réduire son empreinte écologique. Cette transition englobe l’ensemble du cycle de vie des bateaux de plaisance, des phases de conception, de construction et de déconstruction, jusqu’à leur utilisation et leur entretien sans oublier les ports qui sont un des maillons essentiels de cette chaîne et doivent s’adapter à cette transition.

"Valoriser l’ensemble des démarches et des solutions existantes"

“L’industrie nautique, engagée dans la réduction de son empreinte écologique se devait d’avoir un salon pleinement dédié à cet enjeu majeur qu’est la préservation de notre planète et de nos ressources. Ce rendez-vous sera une magnifique opportunité économique pour notre territoire métropolitain et une vitrine de choix pour la mise en avant d’un savoir-faire local et français”, a salué Christian Estrosi.

Pour Alain Pochon, “il est primordial également de concentrer les énergies, les idées et les initiatives autour de la question de la transition environnementale et Nice Boating Tomorrow se veut d’être un temps fort annuel du nautisme international et de son avenir” . Nous nous devons de valoriser l’ensemble des démarches et des solutions existantes aujourd’hui fortement axées sur le marché méditerranéen, mais aussi de nous projeter et de présenter ce que sera la pratique de demain”.