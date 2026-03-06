Nice Boating Tomorrow, nouveau salon international du nautisme durable

A côté du Cannes Yachting Festival et du Monaco Yacht Show, Nice s’apprête à lancer un troisième salon nautique azuréen international : le Nice Boating Tomorrow. Présenté comme le premier rendez-vous nautique consacré exclusivement au nautisme durable, il apporte une touche différente. Sa première édition, du 12 au 22 mars, accompagnée par l'organisateur du Grand Pavois de La Rochelle, est pensée sur quatre jours. Ouverte à tous les publics, elle est couplée à un Forum international de deux jours (200 participants attendus) et compte faire de la capitale azuréenne une vitrine des innovations qui transforment la plaisance : motorisations électriques et hybrides, solutions électro-solaires, matériaux biosourcés, gestion des déchets en mer, services portuaires plus sobres… (Photo DR : des yachts de nouvelle conception comme ici le bateau "escargot").

Anticiper les grandes transformations du secteur

Au total, 78 exposants internationaux – venus notamment de France, d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, du Royaume-Uni, de Croatie, de Finlande, de Turquie ou encore de Monaco – sont annoncés à terre et à flot, avec 30 bateaux exposés sur le quai devant OceaNice et des animations de sensibilisation à l’éconavigation.

Cette première édition met aussi en avant l’écosystème régional : 18 exposants de Provence-Alpes-Côte d’Azur seront présents, entre chantiers, équipementiers, services, formations et cabinets d’architecture navale engagés dans la transition. Objectif affiché : favoriser la médiatisation des innovations, les échanges et le partage d’initiatives exemplaires, alors que les secteurs nautiques et maritimes sont en pleine mutation face aux défis environnementaux et à l’évolution des attentes des plaisanciers. “Anticiper les grandes transformations du secteur” et fédérer les acteurs d’un nautisme plus responsable, tel est le cap revendiqué par ce rendez-vous appelé à devenir une référence.

Pour accueillir Nice Boating Tomorrow, la ville mise sur un site taillé pour les grands événements : le centre des congrès OcéaNice, livré en avril 2025, dont les espaces recevront le Forum, complétés par un rooftop de 1.300 m² et une esplanade le long du quai pour le salon et l’exposition des bateaux. À l’organisation, Grand Pavois Organisation, fort de plus de 50 ans d’expérience (créateur du Grand Pavois La Rochelle et organisateur de salons à l’international), entend faire de Nice un point de ralliement naturel au cœur de la Méditerranée pour dessiner, dès aujourd’hui, les contours du nautisme de demain.