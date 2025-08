Nice : Bodyguard signe un partenariat avec le géant mondial du jeu Ankama

La startup niçoise Bodyguard, experte de la modération en ligne, annonce dans un récent post LinkedIn, un partenariat avec Ankama, un acteur majeur du jeu vidéo en ligne. Ankama est le studio à l'origine de certains des jeux les plus populaires au monde. Il a été un pionnier de l'industrie avec la sortie en 2004 de son MMO emblématique DOFUS. Cet accord couvre la modération en ligne pour le monde du jeu.

Avec l’arrivée d'un nouveau jeu, WAVEN, et la popularité continue des titres DOFUS, cette collaboration promet d’offrir à plus d’un million de joueurs une expérience de jeu plus sécurisée. Pour Ankama, elle traduit également son engagement à garantir un environnement en ligne sain pour sa communauté, cela tout en préservant les interactions compétitives et vivantes que les joueurs affectionnent.