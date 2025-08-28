Nice-Boston, la nouvelle liaison que Delta Airlines ouvre sur la Côte Est

Une nouvelle liaison aérienne intercontinentale pour la Côte d’Azur : Nice-Boston. Alors que cet été les touristes américains sont de nouveau revenus en masse sur la Côte, Delta Airlines a annoncé l’ouverture, en 2026, d’une liaison directe entre Boston et l’aéroport Nice Côte d’Azur. À partir du 17 mai 2026, trois vols hebdomadaires seront ainsi opérés vers Nice, chaque mardi, jeudi et samedi. (Photo DR).

“Cette nouvelle connexion est une excellente nouvelle pour la destination et pour l’aéroport Nice Côte d’Azur déjà connecté en plus de New York JFK et Atlanta avec Newark, Washington et Philadelphie”, s’est réjoui Côte d’Azur France. “Elle confirme la place de la Côte d’Azur comme porte d’entrée internationale et destination de référence pour les clientèles nord-américaines.”

Delta Airlines est connue à Nice de longue date. Depuis plus de 30 ans, la compagnie américaine relie l’Amérique du Nord à la Côte d’Azur. Après la reprise forte des connexions avec New York JFK en 2022 et l’ouverture d’une ligne vers Atlanta en 2023, elle lance ainsi un nouveau projet majeur. Il est important pour le tourisme azuréen.

Les États-Unis constituent aujourd’hui un marché essentiel pour l’économie touristique azuréenne. En 2019, avant la crise sanitaire, les Américains représentaient 9 % des touristes internationaux. Ce taux, tombé à moins de 4 % en 2020, a retrouvé 9 % en 2022 pour dépasser les 15 % en 2024 avec plus de 660.000 séjours. Les visiteurs américains figurent désormais dans le Top 3 des clientèles étrangères, et occupent la première place en hébergement marchand pendant la saison estivale.

Cette clientèle à fort pouvoir d’achat se distingue par une dépense moyenne de plus de 175 € par jour, soit plus du double de celle d’un touriste français. Sa contribution est particulièrement forte aux intersaisons (mai-juin et septembre-octobre). Plus d’un voyageur américain sur deux provient de la Côte Est, rendant lcette nouvelle liaison avec Boston hautement stratégique.