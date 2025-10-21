Nice : budget et logement au Conseil métropolitain

Budget et logement demain au menu du Conseil métropolitain qui se réunira le mercredi 22 octobre à partir de 9 heures au Centre Universitaire Méditerranéen. Côté budget, il s’agit de la présentation du rapport sur les orientations budgétaires pour l’année 2026. Dans un contexte marqué par l’instabilité et la contrainte budgétaire au niveau national et international, la Métropole prévoit de poursuivre une politique d’investissement ambitieuse (près de 450 M€ pour la Métropole et ses opérateurs) en faveur de la transition écologique, de la mobilité durable, de la résilience territoriale et de la cohésion sociale, tout en garantissant la qualité des services publics et la maîtrise de la masse salariale.

Côté logement, il est proposé au Conseil métropolitain d'approuver l'adoption définitive du 4ème Programme de l'Habitat 2025-2030, après les avis favorables du Préfet des Alpes-Maritimes et du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement. Il est notamment souligné la nécessité de rééquilibrer spatialement l’offre, d’amplifier la construction de logements locatifs sociaux et intermédiaires, de mobiliser le parc privé vacant et de réguler le développement des meublés touristiques. La séance sera comme d’habitude diffusé en direct sur le site de la Métropole Nice Côte d’Azur.