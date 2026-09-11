Ce week-end, la Baie des Anges accueille les championnats du monde de la distance 70.3 : une épreuve majeure qui confirme l’ancrage de Nice dans le calendrier international d’IRONMAN au moins jusqu’en 2028.

Nice devient ce week-end l’un des grands centres mondiaux du triathlon en accueillant les Championnats du monde IRONMAN 70.3. La compétition se déroule sur deux jours : les femmes seront en course samedi 12 septembre, les hommes dimanche 13 septembre. Les meilleurs professionnels, athlètes amateurs qualifiés et paratriathlètes s’affronteront sur le format 70.3, soit 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied. Depuis la plage des Ponchettes, les triathlètes traverseront la baie des Anges avant de gagner l’arrière-pays, avec le col de Vence comme difficulté majeure, puis de revenir sur la Promenade des Anglais pour le semi-marathon et l’arrivée. (Photo DR : le challenge commence par 1,9 km de natation depuis la plage des Ponchettes).

L’épreuve, qui constitue l’avant-dernière étape de l’IRONMAN Pro Series 2026, met en jeu 3 000 points et une dotation totale de 500 000 dollars. La Française Marjolaine Pierré figure parmi les athlètes à suivre dans la course féminine, au sein d’un plateau mondial particulièrement relevé. Un village exposants est installé place Masséna du 9 au 13 septembre, tandis que la compétition pourra être suivie gratuitement en ligne sur DAZN et les canaux numériques d’IRONMAN.

Ce rendez-vous s’inscrit dans une relation devenue structurante entre Nice et la marque IRONMAN. La ville a accueilli le championnat du monde sur distance complète en 2025, puis reçoit en 2026 le mondial 70.3. Contrairement à ce qui a parfois été annoncé, il ne s’agit pas de la dernière grande épreuve IRONMAN à Nice : la cité azuréenne est déjà confirmée pour organiser de nouveau les championnats du monde IRONMAN 70.3 en 2028. Le calendrier repose sur un système de rotation internationale, mais Nice s’affirme désormais comme l’une de ses principales étapes européennes.