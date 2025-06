Nice : la CCI lance “CAP’IA” pour l’industrie et le BTP

La CCI Côte d’Azur accélère sur l’accompagnement des dirigeants du secteur industrie et BTP à l’usage de l’IA. Elle lance “CAP’IA – Industrie & BTP”, un nouveau parcours d’accompagnement à l’Intelligence Artificielle avec une conférence “déclic”, le 18 juin à 18 heures au centre d’affaires du Terminal 1 de l’aéroport Nice Côte d’Azur. Sur le thème” IA et PME/PMI des secteurs de l’Industrie et du BTP : des opportunités concrètes pour votre entreprise”, elle sera animée par Salah-Eddine Benzakour. Expert en marketing, stratégie et transformation numérique, il est le fondateur du TEDxAlsace et co-auteur du livre “21 clés pour activer la transformation numérique de votre entreprise” publié chez Eyrolles.

Ce parcours se décline en 4 étapes clés. Après la conférence expérientielle “le déclic IA”, une seconde étape suivra en septembre avec des visites immersives dans des entreprises ayant déjà une pratique aboutie de l’IA. Une troisième étape est prévue en octobre avec des ateliers collectifs animés par des experts de l’intelligence artificielle pour aboutir en novembre sur un diagnostic IA approfondi et sur mesure. Il permettra d'évaluer les besoins réels, identifier les bons leviers de transformation digitale et les solutions pour mettre en œuvre l’IA dans son entreprise.