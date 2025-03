Nice célèbre le 30ème anniversaire de la présence d’Emirates au pied de l’A380

Toujours aussi impressionnant, l’A380, le super jumbo d’Airbus. Depuis le dimanche 31 mars, on le retrouve en quotidien à Nice avec la compagnie Emirates qui assure la ligne Nice-Dubaï. Une arrivée sur le tarmac à 13h40 pour un décollage à 15h55. Le métronome. Stoppée pendant la crise sanitaire, la ligne avait été reprise l’an dernier, mais seulement pendant l’été. Cette année, c’est le grand retour complet de l’A380. (Photo WTM : à l'arrivée de l'A380, Franck Golnadel, le pilote de l'avion, Cédric Renard, et deux hôtesses de l'air d'Emirates ont célébré l'anniversaire.)

C’est aussi, l’année 30ème anniversaire de la présence d’Emirates à Nice. L’occasion de célébrer l’événement hier mercredi sur le tarmac niçois à l’arrivée du grand oiseau et de marquer le coup avec entre autres un grand panneau “Happy 30 years Emirates”. “Depuis le vol inaugural en 1994, plus de 2,8 millions de passagers ont emprunté la route Nice-Dubaï et les liaisons du vaste réseau de la compagnie” a rappelé Cédric Renard, directeur France de la compagnie aérienne. "Nous sommes attachés à la belle ville de Nice ainsi qu’à sa région, et nous nous réjouissons des 30 prochaines années.”

Pour Franck Goldnadel, président du Directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur, “cet événement reflète non seulement les relations étroites qu’entretient notre territoire avec Dubaï et son aéroport international, un des hubs les plus importants du monde, mais encore la confiance continue et mutuelle entre la compagnie et Nice Côte d’Azur dans une logique de partenariat gagnant-gagnant.”

Opérée par Emirates, la liaison Dubaï-Nice contribue économiquement à l’ensemble des activités de la région azuréenne en renforçant la capacité de sièges proposés, et en facilitant les voyages de loisirs ainsi que les échanges commerciaux. Nice est également une destination de fret importante pour Emirates SkyCargo. La division fret aérien d'Emirates joue un rôle crucial dans la stimulation de l'activité économique et le maintien de liens économiques, en aidant les entreprises locales à se connecter à plus de 140 destinations commerciales et de fret (dont 10 dédiées au fret) dans le monde entier. En 2023, Emirates SkyCargo a transporté plus de 8 500 tonnes de fret depuis et vers Nice et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment des produits de parfumerie et des arômes, des produits pharmaceutiques, des pièces automobiles et aéronautiques et autres produits manufacturés.

Autant de raisons pour Nice de célébrer ce 30ème anniversaire d’une des plus remarquables compagnies aériennes internationales.