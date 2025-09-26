Nice : Céline Kopp, nouvelle directrice du MAMAC

Si le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice, fermé en janvier 2024, n’ouvrira pas au public avant 2029 et la fin d’un vaste chantier de rénovation et d’intégration, il a désormais une nouvelle directrice. La ville a annoncé la désignation de Céline Kopp aux fonctions de directrice du MAMAC à compter du 1er janvier 2026. (Photo DR : Céline Kopp).

Elle succède à Hélène Guenin qui a dirigé le musée pendant 9 ans. Sous sa direction, il est devenu un acteur culturel incontournable, reconnu pour sa programmation innovante et son ouverture sur la scène artistique nationale et internationale. À la suite de son départ, Johanne Lindskog, directrice du musée des Beaux-Arts de Nice, a été nommée directrice par intérim en février 2025, afin d’assurer la continuité des missions du MAMAC durant cette phase de transition. Aujourd’hui, il accueille sa nouvelle directrice.

Céline Kopp occupe depuis 2022 la direction du Centre National d’Art Contemporain (CNAC) – Le Magasin, à Grenoble après avoir dirigé pendant 10 ans le Triangle – Astérides – Centre d’Art Contemporain d’intérêt national de Marseille. Directrice d’institutions culturelles et commissaire d’expositions, elle a signé de nombreuses expositions d’art contemporain en France et à l’International, notamment au sein du pavillon français à la 60e Exposition Internationale d’Art - La Biennale di Venezia en 2024.

Forte d’un parcours de plus de vingt ans d’expériences, elle a accompagné les transformations de structures, orchestré des réouvertures stratégiques et tissé des collaborations avec des réseaux professionnels majeurs. Son expertise est régulièrement sollicitée au sein de jurys prestigieux, récompensant des projets d’artistes contemporains tels que la Villa Médicis de Rome (2022), ou encore la Villa Albertine aux Etats-Unis (2022).

A Céline Kopp désormais de préparer la réouverture après travaux, tout en poursuivant et en développant la programmation hors-les-murs initiée dès 2024 pour faire rayonner le MAMAC non seulement sur le territoire Métropolitain mais aussi à l'échelle nationale et internationale. Une réouverture retardée d'un an. Initialement prévue pour 2028, elle est désormais programmée pour 2029, la ville de Nice ayant dû relancer une nouvelle consultation d’architecte début 2025 après rupture du contrat avec le précédent lauréat jugé trop éloigné des attentes de la municipalité.