Nice : c’est parti pour sept Festins de Territoire

C’est parti ce soir à Nice pour les Festins de Territoire ! Jusqu’au 11 octobre prochain, ils se succéderont au rythme d’un festin chaque fin de semaine dans un territoire niçois différend. Au programme : des soirées musicales et dansantes avec, en première partie, une scène ouverte aux jeunes talents de la Black Box Expérience. Pour la deuxième année consécutive, ils interpréteront des titres emblématiques du répertoire français et international. La soirée se poursuivra avec un orchestre qui jouera en live accompagné de danseurs et chanteurs et s’achèvera par un DJ set. Possibilité de se restaurer sur place !

Rendez-vous dès 18 heures et jusqu’à 23 heures pour faire la fête dans les territoires. Entrée gratuite !