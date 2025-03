Nice : changement de la plateforme de dématérialisation des marchés publics

Depuis le 6 janvier 2025, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice et le CCAS ont changé de plateforme pour la publication et la gestion de leurs marchés publics et concessions. Les nouvelles consultations seront désormais accessibles sur https://commandepublique-nca-vdn-ccas.safetender.com.

“Cette nouvelle plateforme permet aux acheteurs et aux opérateurs économiques de bénéficier d’un outil d’achat innovant, moderne, et surtout très simple d’utilisation avec des fonctionnalités innovantes intégrées” explique la Métropole. Cette nouvelle plateforme remplace l’ancienne. Les fournisseurs et futurs partenaires sont donc invités à :