Nice : ChatGPT, IA générative ou dégénérative ?

"ChatGPT, IA générative ou dégénérative ?" : c'est le thème de la prochaine des #IADATES organisée par l'Institut EuropIA, le Département et la Maison de l'Intelligence Artificielle. Le rendez-vous est donné mardi 13 Juin à 18 heures au Palais des Rois Sardes,10 rue de la Préfecture à Nice. A l'heure de la fulgurante montée des ChatGPT, Midjourney et autres, le débat sera animé Benjamin Ducongé, journaliste à Radio Monaco et téclairé par trois intervenants :

Laurence Devillers, Professeure à l’université Paris-Sorbonne et chercheuse au Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur (Limsi) du CNRS

Professeure à l’université Paris-Sorbonne et chercheuse au Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur (Limsi) du CNRS Jérôme Béranger, CEO de GOODALGO, Chercheur (PhD) associé à l'INSERM 1295 - CERPOP - Equipe BIOETHICS - Université Paul Sabatier Toulouse III, Expert Ethique & IA pour l'Institut EuropIA, Conférencier et essayiste

CEO de GOODALGO, Chercheur (PhD) associé à l'INSERM 1295 - CERPOP - Equipe BIOETHICS - Université Paul Sabatier Toulouse III, Expert Ethique & IA pour l'Institut EuropIA, Conférencier et essayiste Alexandre Ozararat, Associé Grant Thornton France, Directeur adjoint de l'Innovation, Directeur du bureau de Nice, Expert-Comptable et Commissaire aux comptes

Entrée gratuite sur inscription