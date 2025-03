Nice : Christian Estrosi briguera un quatrième mandat en 2026

Si certains pouvaient en douter, Christian Estrosi sera bien candidat à Nice en 2026. Le maire de Nice a annoncé vendredi qu’il serait candidat pour sa réélection aux élections municipales de 2026 et briguerait ainsi un quatrième mandat d’affilée. Une déclaration qui est intervenue le lendemain d’un vote du budget en conseil municipal avec relèvement des taxes locales et du meeting d'Eric Ciotti qui avait suivi, fustigeant cette augmentation de la fiscalité. Eric Ciotti, qui ne s’est pas encore déclaré, mais qui pourrait être un second candidat de poids en 2026...