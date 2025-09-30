Nice : Christian Estrosi veut donner le nom de Nicolas Sarkozy au parvis de l’Hôtel des Polices

“J’ai décidé de donner le nom de Nicolas Sarkozy au futur parvis de l’Hôtel des Polices à Nice.” Evidemment, en annonçant cette décision hier sur le réseau X, quelques jours après la condamnation de l’ex-président de la République à une peine de prison ferme dans l’affaire du financement libyen de sa campagne, Christian Estrosi a lancé une sacré polémique. Même si le maire de Nice souligne qu’il veut “saluer l’action déterminante” de l’ancien président et rappelle dans son message qu’il a “veillé à ce que les noms de tous les présidents de la Vème République soient présents dans des lieux de Nice”, les réactions ont fusé, tout particulièrement à gauche. Et pourquoi pas baptiser une maternelle Marc Dutrou sont allés jusqu’à ironiser certains dans les commentaires.

Installé près du centre de Nice, le futur Hôtel des Polices tient lieu il est vrai de symbole : l’ordre et le respect de la loi. Construit à la place de l’ancien hôpital Saint-Roch, ce bâtiment de 50.000 m2, qui doit ouvrir l’an prochain, regroupera 2.000 policiers nationaux et municipaux. Inévitablement, la décision de Christian Estrosi, qui doit encore être validée par le Conseil municipal, a été reçue comme une provocation. Si Eric Ciotti, à cette heure, n’a pas réagi, à gauche, plusieurs personnalités niçoises ont appelé à un autre choix “digne et rassembleur”, et ont proposé de rendre hommage à Robert Badinter, une “figure majeure de la République”.