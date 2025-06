Nice : Christian Estrosi n'enlèvera pas le drapeau israélien

Mauvaises avec le précédent préfet Hugues Moutouh, les relations vont-elles également s'envenimer avec le nouveau préfet à peine arrivé, Laurent Hottiaux ? La question peut-être posée avec le bras de fer qui vient de s'engager entre le maire de Nice et le représentant de l'Etat autour de la présence du drapeau israélien qui flotte parmi d'autres drapeaux sur le fronton de l'hôtel de ville de Nice. En vertu du "principe de neutralité du service public", Laurent Hottiaux a demandé à ce que les drapeaux étrangers (c'est notamment le drapeau d'Israël qui est visé) soient retirés. Christian Estrosi lui a répondu poliment qu'il était désolé de lui dire non, expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un refus au préfet mais au gouvernement et qu'il n'enlèverai ce drapeau que le jour où le dernier otage israélien sera rendu à sa famille. A suivre.