Nice : Christian Estrosi a retiré les drapeaux israéliens

Les drapeaux israéliens ne flottent plus au fronton de la mairie de Nice. Christian Estrosi, le maire, s’est finalement plié à l’injonction de la justice et les a décrochés lui-même, hier après-midi. Ils flottaient depuis 21 mois sur le fronton de la mairie. Le matin même, suite à un recours en référé suspension porté par dix citoyens, le tribunal administratif de Nice avait “enjoint” au maire de retirer ces drapeaux dans un délai de cinq jours, cela en raison du contexte international et de l’intensification du conflit au Moyen-Orient. Christian Estrosi, qui avait assuré qu’il laisserait ces drapeaux en place tant que le dernier otage israélien n’aurait pas été libéré, a dénoncé un “recours politique” et une ordonnance “injuste”, mais a respecté la décision de justice en réaffirmant tout son soutien à la communauté juive. Nice était la dernière commune française à afficher les couleurs d’Israël.