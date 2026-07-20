Du 21 juillet au 9 août, le Cloître du Monastère de Cimiez accueille 24 rendez-vous placés sous le signe de l'élégance et de la ligne, en écho à l'exposition du Musée Matisse consacrée au couturier.

C'est demain, mardi 21 juillet, que s'ouvre l'édition 2026 du Nice Classic Festival. Imaginée par la pianiste concertiste Marie-Josèphe Jude, directrice artistique du festival et présidente de l'Académie internationale d'été de Nice, la programmation se place cette année sous le signe de l'élégance, de la ligne et de l'inspiration, dans l'esprit d'Yves Saint Laurent, auquel le Musée Matisse, partenaire de la manifestation, consacre une exposition. Entre musique, style, patrimoine et création, ce festival se présente comme une invitation au dialogue, déployée dans un lieu d'exception : le Cloître du Monastère de Cimiez, qui n'ouvre ses portes au public que pendant le festival. (Photo DR).

Au total, jusqu’au 9 août, 24 rendez-vous sont programmés, embrassant tous les formats du concert : musique de chambre, récital, orchestre, carte blanche, spectacle de danse, sans oublier les concerts portés par les jeunes talents de l'Académie. Dès l'ouverture, la French touch célèbre le raffinement français avec Chabrier, Fauré, Ravel, Debussy et Saint-Saëns, avant "Une soirée avec George Sand" qui fait dialoguer littérature et musique.

Au fil des soirées, Schubert, Poulenc et Piazzolla mêlent profondeur et sensualité, Schumann et Lili Boulanger ouvrent un espace plus poétique, tandis que Stravinsky, avec Le Sacre du Printemps, fait surgir l'avant-garde dans toute sa puissance rythmique. S'y ajoutent un spectacle littéraire et musical autour d'Anna Magdalena Bach avec la narratrice Marie-Christine Barrault, une grande soirée symphonique avec l'Orchestre Philharmonique de Nice, des inspirations cinématographiques autour de Barry Lyndon et un concert de clôture placé sous le signe du jazz.

À quelques pas du Cloître, d’autre part, le Musée Matisse propose trois concerts de midi et un concert intimiste (sur réservation, jauge limitée), quand le Conservatoire de Nice accueille un spectacle de danse et des lives des jeunes talents de l'Académie.