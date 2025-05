Nice : les clés du nouveau centre de congrès remises à l'UNOC

Le centre des congrès pour le méga sommet de l’Océan de juin allait-il être livré à temps ? En fin d’année dernière, il était difficile d’y croire, alors que le chantier n’avait pas encore démarré. La remise officielle des clés hier mercredi, à l’ONU et aux deux États organisateurs, la France et le Costa Rica, en présence d’un public niçois nombreux, a pu rassurer. Installées en un temps record sur le quai Infernet, ces structures pourront accueillir du 9 au 13 juin prochain la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC). Des infrastructures semi-provisoires dont le permis n’a été accordé que pour 3 ans mais qui pourraient servir au moins jusqu’en 2030 "grâce à la loi sur les jeux olympiques qui doit être votée en juin", comme l'a déclaré Christian Estrosi, le maire de Nice qui était accompagné d’Olivier Poivre d’Arvor, envoyé spécial du Président de la République pour l’UNOC.

Quelques chiffres ont été rappelés à l’occasion de cette remise symbolique des clés. L’ensemble avec trois structures représente 10.600m2 de surface (’équivalent de 2 terrains de foot), 4 000 m² de hall modulable et offre plus de 2 500 places assises pour les séances plénières. Viennent s’ajouter une esplanade de 4 000m² et un rooftop de 1 400m². Installé à la place de l’ancien parking, ce nouvel équipement incarne l’ambition de doter Nice d’un lieu événementiel en bord de mer (beaucoup de Niçois n’en regrettent pas moins qu’Acropolis ait été rasé avant ce grand événement). Suite à une consultation citoyenne sur le web, le périmètre s’appellera “Oceanice”, et le bâtiment lui-même “Nicea”.

Dans son intervention, Christian Estrosi a insisté sur le fait que l’Etat, laissera ce centre en héritage aux Niçois. Modulable et éco-conçu, il pourra accueillir aussi bien des conférences que des concerts, spectacles ou dîners de gala. Dès juillet, un spectacle immersif grand public viendra inaugurer cette nouvelle scène niçoise. À terme, la Métropole annonce 70 événements signés sur trois ans mais n’a pour l’instant précisé que quelques-uns comme le nouveau salon nautique.

Reste aussi la question du coût de cette infrastructure “provisoire”. Si au départ, l’Etat français et l’ONU se chargeaient de financer la majeure partie du coût des aménagements, le quotidien “Nice-Matin” fait état d’une facture à régler de 23 M€. Christian Estrosi reconnaît que les “règles du jeu” ont un peu évolué en cours de route, mais ajoute que les équipements reviendront à la ville et qu’il n’y aura pas d’incidence sur les finances locales, car ils seront financés par les usagers du port et les locations. L’État français devrait aussi apporter 5 M€ pour la location et les aménagements annexes comme la végétalisation du site dont 2 M€ seront affectés à l’édification d’un mur végétal le long du quai, équipement qui restera aux Niçois.

Quant au coût global du sommet, il suscite lui aussi des avis divergents. Certains le voit comme 4 fois plus cher que le même sommet à Lisbonne en 2022, d’autres comme quatre fois moins que le coût de la Cop 21 à Paris en 2015. Question de regard. Nice de son côté met en avant la venue de gouvernants du monde entier et la portée du sommet avec à la clé un traité international sur l’Océan qui resterait dans l’histoire comme le “traité de Nice".