Un Nice Climate Summit sur la protection des océans

Protéger l’Océan, sauvegarder l’humanité : c’est le thème du Nice Climate Summit qui aura lieu les 26 et 27 septembre au Palais de la Méditerranée. Alors que la Conférence des Nations Unies pour l’Océan se tiendra à Nice en juin 2025, la seconde édition de cet événement organisé avec le quotidien La Tribune explore, neuf mois en amont, les enjeux liés à la préservation et à la valorisation de l’Océan. Véritable boussole pour l’humanité et vrai régulateur climatique, l’Océan est néanmoins en danger.

Lieu d’échange et de réflexion, le Nice Climate Summit accueillera des experts scientifiques et des acteurs politiques et économiques venus du monde entier pour partager leurs visions et leurs expériences. Pendant près de deux jours, conférences, keynotes, dialogues entre experts permettront de partager les problématiques mais aussi les solutions déployées et celles qui restent à inventer