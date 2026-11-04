Nice accueille le colloque international "Villes et Santé mentale"

Les 12 et 13 novembre, le Centre universitaire méditerranéen réunit élus, chercheurs, professionnels et associations pour la 3e édition de ce rendez-vous, après Nantes et Lausanne.

Comment les villes peuvent-elles devenir des leviers de promotion de la santé mentale et du bien-être de leurs habitants ? C’est la question centrale de la 3e édition du colloque international "Villes et Santé mentale", organisée par la Ville de Nice les jeudi 12 et vendredi 13 novembre au Centre universitaire méditerranéen. Après Nantes et Lausanne, le rendez-vous rassemblera élus, professionnels de santé, chercheurs, associations, personnes concernées et partenaires institutionnels.

Trois grandes thématiques structureront les échanges : l’urbanisme, l’architecture et la place de la nature ; l’environnement urbain, l’écologie et les écosystèmes ; la culture, le sport et le lien social. Le programme associera conférences, tables rondes internationales, retours d’expérience de collectivités et présentations de projets innovants, ainsi que des temps d’échange entre participants.