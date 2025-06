Nice : un colloque sur la neuroatypie (HPI, TDAH, Dys-fonctionnements…)

La série HPI de TF1 a porté le regard sur ce que les neurobiologistes appellent plus largement la neuroatypie. Le terme regroupe un fonctionnement cognitif différent aux causes multifactorielles. Cette neurodiversité englobe les profils présentant un TDAH (Trouble De l’Attention et de l’Hyperactivité), un TSA (un Trouble du Spectre Autistique), des Dys-fonctionnements (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie,…), le syndrome de Gilles de la Tourette, la singularité du HPI (Haut Potentiel Intellectuel), etc.

C’est ce thème de la neuroatypie qui sera traité dans un colloque organisé par l’association niçoise HPI-Multi le samedi 13 septembre 2025 de 14h à 18h dans l’amphithéâtre de la Maison des associations de Garibaldi, place Garibaldi à Nice. Un éclairage scientifique sur les dernières avancées sur le TSA, le TDAH et le HPI y sera apporté grâce à trois spécialistes, Jean-Pol Tassin (directeur de recherche émérite au Collège de France, auteur des ouvrages, Les coulisses du cerveau), Nicolas Gauvrit (enseignant-chercheur en sciences cognitives et en psychologie à l'Université de Lille, co-auteur des ouvrages Psychologie du Haut Potentiel, et Dans la tête des HPI) et Françoise Astolfi (docteure en psychologie, psychologue clinicienne, psychothérapeute, autrice de l'ouvrage, L'école et le haut potentiel, la face cachée). L’entrée est libre et tous publics.