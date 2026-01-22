Nice : comment le fonds BOOST a permis à Lignage de changer d’échelle

Acteur niçois de l’agencement et de la menuiserie sur-mesure, le Groupe Lignage a pu franchir une étape clé de son développement avec l’entrée à son capital du fonds territorial BOOST Côte d’Azur. Cette première opération du fonds qu’a lancé en 2025 l’UPE 06, vient ainsi illustrer l’ambition affichée du dispositif : accompagner la croissance des PME locales tout en préservant les emplois, les savoir-faire et les centres de décision sur le territoire. A cette occasion, Connect Pro – Groupe Turenne est entré à hauteur de 20% dans Lignage et accompagne Julien Bounicaud, fondateur et dirigeant du groupe, qui conserve ainsi une position largement majoritaire tout en se dotant de nouveaux moyens pour accélérer son développement en passant notamment par la croissance externe. (Photo DR : une partie de l'équipe de Lignage qui regroupe une quinzaine de collaborateurs).

L’histoire du Groupe Lignage s’inscrit dans une trajectoire entrepreneuriale ancrée à Nice. Elle débute en 2019 avec la reprise de la Maison de la Mousse, atelier fondé en 1979 et reconnu pour son savoir-faire en sellerie et tapisserie sur mesure. En 2021, Julien Bounicaud crée la Manufacture de la Méditerranée, un atelier d’agencement sur-mesure réunissant menuiserie, métallerie, sellerie et tapisserie autour d’un bureau d’études intégré. Cette approche globale répond à une demande croissante du marché pour des projets d’aménagement mêlant bois et tissu, dans le respect d’une tradition artisanale exigeante.

Le développement se poursuit en 2023 avec l’intégration de la Menuiserie Dalmasso, entreprise niçoise forte de plus de trente ans d’expérience auprès des syndics et des particuliers. Avec l’entrée du fonds BOOST Côte d’Azur, ces trois entités sont désormais fédérées sous une bannière commune : le Groupe Lignage. Objectif : structurer et transmettre des compétences complémentaires, renforcer l’organisation et préparer de nouvelles opérations de consolidation dans un secteur marqué par de nombreux enjeux de transmission.

Pour BOOST Côte d’Azur, initié par l’UPE06 avec IRCE et le Groupe Turenne, cette opération vient donner l'exemple. Doté de 10 M€, le fonds vise à soutenir les PME des Alpes-Maritimes et du Var via des prises de participation minoritaires en combinant financement, accompagnement stratégique de long terme et accélération des dirigeants. Un coup de pouce sérieux qui vise à faire émerger des champions locaux capables de conjuguer croissance économique, transmission des savoir-faire et création de valeur durable.