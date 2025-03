Nice : comment les médias peuvent-ils innover ?

Réseaux sociaux, déferlante IA, communication 360 d°, baisse de la publicité, des audiences pour ne citer que quelques changements et défis à relever : comme dans beaucoup d’autres activités, les médias se doivent d’innover pour faire face à un monde qui se transforme à grande vitesse. Mais que faire exactement ? Comment peuvent-ils innover ? Le projet européen IQ Média Project a cherché à apporter des réponses concrètes, émanant du terrain. Chapeauté par l’Université d’Athènes, il regroupe plusieurs rédactions du pourtour méditerranéen dont Nice-Matin qui y participe depuis un an.

C’est pour rendre compte du travail réalisé que, dans le cadre de ce projet, IQ Média et le groupe Nice-Matin organisent une conférence sur le thème “Comment les médias peuvent-ils innover ?”. Elle aura lieu le 7 et 8 novembre à l'hôtel West End à Nice (31 promenade des Anglais). Sur deux jours, à travers des conférences, tables-rondes et ateliers, de nombreux professionnels partageront leur expérience et les bonnes pratiques mises en place au sein de leur rédaction, concernant, notamment, l'intelligence artificielle. Cet événement donnera aussi l'occasion de rassembler des professionnels des médias et de l'innovation autour des bouleversements que connaissent leurs entreprises.