Nice : comment sortir les villes méditerranéennes de l’impasse climatique

Face à un changement climatique palpable au quotidien, les citadins sont invités à modifier leurs modes de vie. L’utilisation des énergies renouvelables, la promotion des transports en commun et des mobilités douces, ainsi que l’aménagement de zones vertes pour améliorer la qualité de l’air et offrir des espaces de détente se retrouvent au centre des préoccupations. Les villes méditerranéennes sont tout particulièrement concernées. Mais peut-on, et comment, engager les modifications profondes des espaces urbains qui son requises ? Càmment réinventer la ville?

C’est cette question qui est au coeur de la 5ème édition du forum “La Ville, Nouveaux Horizons” organisé à l’IMREDD le 15 novembre de 10 à 17 heures par Le Point, l’EPA Nice Ecovallée, la ville de Nice, et la Métropole Nice Côte d’Azur. Cet événement réunira des acteurs majeurs de l’urbanisme, de l’architecture et des sciences sociales lors de conférences et ateliers pour réfléchir ensemble aux solutions qui redessinent les espaces urbains. Avenir des services en ville, nécessaires évolutions de l’architecture et de l’urbanisme, mobilité du futur, art à la conquête de la ville…sont les thèmes abordés dans les différentes sessions pour sortir par le haut de l’impasse climatique.