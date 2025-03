Nice : un communicant de choc pour Dusens Group (ex tequila rapido)

Dusens Group (ex tequila rapido), groupe de conseil en communication dont le siège social est à Nice, renforce sa gouvernance. Il annonce la nomination d’Emmanuel Guinot en qualité de Directeur général de Dusens Europe. Une arrivée stratégique au moment où l’agence (240 collaborateurs en France, Afrique et Moyen-Orient) conforte sa position d’acteur de référence entre trois continents et affirme des ambitions encore plus fortes sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la communication.

Fort d’une solide expérience en tant que directeur de la communication au sein de groupes cotés, Emmanuel Guinot mettra à profit sa maîtrise des enjeux stratégiques et des défis auxquels les marques sont confrontées. Il aura notamment pour mission de piloter la croissance de l'agence, d’activer de nouveaux leviers pour réinventer les récits corporate, et d’accompagner au plus près les dirigeants dans le développement de leur influence. Le groupe compte aussi sur son expertise en stratégie éditoriale et son goût pour l'innovation comme autant atouts pour contribuer au développement de The Sixt. Ce fonds de dotation prospectif qui fédère des décideurs de la communication, a été lancé par Dusens Group en septembre 2024.

Bénéficiant de plus de quinze années d’expérience dans le secteur de la Communication et du Marketing, Emmanuel Guinot était jusqu’à récemment Vice-Président Communication du groupe Nexans. Il a également exercé différentes fonctions à responsabilité au sein des groupes Accor et Renault, où il manageait le département Contenus, digital et influence. Diplômé de Sciences Po Paris, il a débuté sa carrière en qualité de Consultant dans le secteur du marketing auprès des médias.

“Cette nomination marque un tournant pour Dusens. Elle affirme plus que jamais notre singularité en tant qu’acteur de référence attaché à aligner parfaitement stratégie d’entreprise et communication”, ajoute Mimi Ferhat, Directrice Exécutive de Dusens Group et Présidente de The Sixth. “Un sujet au coeur de la raison d’être de The Sixth, notre fonds de dotation prospectif, où nous rassemblons une communauté de décideurs issus de la communication et de secteurs pluridisciplinaires engagés pour relever les défis des grandes transformations d’entreprise”.