Nice : la communication dans un climat mondial incertain

Comment donner du sens à la communication dans un climat mondial incertain ? C’est la question qui est posée par la 6ᵉ édition du Grand Forum de la Communication de l’ISCOM Nice, journée d’échanges et d’inspirations. Organisée jeudi 20 novembre à 14h à l’Espace Mit Wit (21 avenue Thiers) en partenariat avec UP06 et le Collectif Energia, cette demi-journée est pensée et portée par l’équipe pédagogique du campus niçois.

Au cours de l’après-midi deux tables rondes animées par des professionnels se succéderont. La première “créer et piloter une entreprise dans un contexte incertain” rassemblera des professionnels de la communication (agences de communication locales, branche française de Women in Public Relation…). La seconde “Trouver l’inspiration créative et culturelle dans un monde labile”, sera animée par des artistes et créateurs (photographie, peinture, théâtre, écriture…).