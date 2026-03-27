Nice : un conseil municipal historique pour l’élection d’Eric Ciotti

L’officialisation du grand passage de relais à Nice ! Eric Ciotti doit être officiellement élu maire de la ville ce vendredi matin. Le Conseil municipal niçois, élu le 22 mars, se réunit ce vendredi 27 mars à 9 heures en séance publique, dans la salle du Conseil en Mairie principale, avec pour objet l’élection du maire et de ses adjoints. Une intronisation qui ne laisse pas de place au doute : avec un score de 48,54 %, la liste d'Eric Ciotti dispose de 52 sièges, contre 13 pour celle de Christian Estrosi et 4 pour celle de Juliette Chesnel-Le Roux.

Une séance historique à laquelle le maire sortant ne participera pas. Selon France Bleu, celui qui a tenu la ville pendant 18 ans sera à Nice ce matin et a prévu de partir sur Paris. Sa démission formelle de ce nouveau conseil municipal est attendue dans les jours qui viennent et il ne participera pas à la séance de ce matin. Il n’y aura donc pas de passage de pouvoir officiel. Désormais dans l’opposition, l’ex-majorité devrait s’exprimer par la voix de Philippe Pradal, tandis que Dominique Estrosi Sassone, prendrait la présidence du groupe.

Un conseil qui fera date et qui pourra être suivi en direct dès 9h sur le site web de la ville de Nice.